Ана Чері показала фігуру в купальнику.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram відео, на якому позує в купальнику.

Дівчина підібрала роздільний купальник тілесного кольору з темними вкрапленнями. На кадрах вона заходить в море і сідає на гойдалки. При цьому камера відобразила її з різних ракурсів.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич