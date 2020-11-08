Модель показала фігуру / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram відео, на якому позує в купальнику.
Дівчина підібрала роздільний купальник тілесного кольору з темними вкрапленнями. На кадрах вона заходить в море і сідає на гойдалки. При цьому камера відобразила її з різних ракурсів.
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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