Дружина Бєднякова показала "вагітне" фото.

Український телеведучий Андрій Бєдняков скоро стане батьком вдруге. Його дружина Анастасія Коротка вагітна, і у неї вже кругленький животик.

"Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрію, він досі думає, що це мене камера телефону повнить. Ось йому сюрприз буде через кілька місяців", - підписала "вагітні" фото Коротка.

На цей знімок відреагував і сам Бєдняков. Він з гумором написав: "Ось це, блін, залишив на півроку".

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Відомо, що подружжя вперше стало батьками у вересні 2015 року. У них народилася дочка Ксенія. Зараз вони чекають на поповнення в родині, але хто у них народиться - поки зіркове подружжя тримає це в секреті.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков розплакався, згадуючи про Маріуполь і маму.

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