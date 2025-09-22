Голлівудська зірка роздумує про переїзд.

Оскароносна акторка Анджеліна Джолі висловилася про обмеження свободи та прав у США. Зірка зазначила, що попри всю любов до своєї країни, зараз вона її не визнає.

Як передає Variety, під час пресконференції на кінофестивалі в Сан-Себастьяні, що проходить в Іспанії, де Джолі представляє фільм "Кутюр", у неї запитали: "Чого ви боїтеся, як мисткиня та американка?". На що акторка глибоко зітхнула і навіть взяла кількахвилинну паузу, перш ніж висловити свою думку.

"Це дуже складне питання. Я люблю свою країну, але зараз я її не визнаю. Я завжди жила на міжнародному рівні, моя родина - міжнародна, мої друзі, моє життя... Мій світогляд рівний, єдиний та міжнародний. Все, що розділяє або обмежує особисті вираження та свободи будь-кого, я вважаю, дуже небезпечно. Зараз такі серйозні часи, що ми повинні бути обережними та не говорити нічого легковажно. Ми живемо разом у дуже, дуже важкі часи", - підкреслила акторка.

Зірка фільмів "Чаклунка", "Містер і місіс Сміт" та "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" раніше зазначала, що роздумує над переїздом з Лос-Анджелесу, але наразі змушена перебувати у місті, оскільки чекає на повноліття близнюків Нокс та Вів'єн, яких вона народила у шлюбі з Бредом Піттом.

Нагадаємо, що про офіційне розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта стало відомо лише наприкінці 2024-го, хоч пара не була разом протягом восьми років.

