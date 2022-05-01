Відомі росіяни накинулися на голлівудську актрису.

Голлівудська актриса і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі 30 квітня приїхала в Україну. Вона поспілкувалася з дітьми, постраждалими від війни, яку розв'язала Росія, зустрілася на вокзалі з біженцями з Донбасу.

Візит актриси - це приватна гуманітарна місія, орієнтована на потреби дітей, повідомили представники Джолі.

Сама Джолі зазначила, що вражена мужністю українців.

"Я стала свідком стійкості, мужності і гідності українського народу перед обличчям терору і травм війни, яку вони не вибирали. Вплив війни на покоління українських дітей нищівний. Жодна дитина не повинна залишати свої будинки, бути свідком вбивства своїх близьких, страждати через обстріли і руйнування будинків", - сказала зірка.

Ця новина стала кісткою в горлі для деяких відомих росіян.

Так, коментуючи візит Джолі до Львова, російська телеведуча, відома своєю підтримкою путінського режиму і війни в Україні Тіна Канделакі написала у своєму Telegram-каналі, що її "нудить бачучи Анджеліну Джолі".

"Я щиро не розумію, чому Анджеліна Джолі або Шон Пенн не приїхали в ДНР або ЛНР? Чому жодного західного артиста не схвилювали люди, які гинуть всі ці роки? Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі, хто за Росію, антигуманісти і просто чудовиська?",- написала Канделакі.

Такі її слова не на жарт розлютили українського продюсера і репера Потапа. Він відразу ж відповів на її вкидання.

"А скільки разів побувала сама Тіна Канделакі там? Ось я, наприклад, був в Луганській і Донецькій області два рази, звичайно, на боці України, світла і любові, підтримуючи ЗСУ концертами, як і мої колеги Кароль, Таяна, Мірзоян і т.д. А ми крім Пореченкова, який приїхав постріляти в українців, тебе Канделакі не пам'ятаємо. Не дивуйтеся, на відміну від Росії, де артисти - челядь і тля, у всьому цивілізованому світі артисти, зірки, селебріті - це вісники свободи, прав людини і активні соціальні діячі", - написав Потап.

Підтримав Потапа і народний депутат України Макс Бужанський.

"Пояснив би хто-небудь дурочці дві прості речі. Туди, куди приходить Росія, потім не приїжджає ніхто. А за Росію треба бути в Росії, а не на танках під Києвом, ось тоді будуть вважати не світовим злом, а регіональним", - зазначив нардеп на своєму Telegram-каналі.

Глава держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін взагалі присвятив поїздці Джолі до Львова вірш, запросивши актрису на окупований Донбас.

Образився, каже: "...подруга, ти мене розчарувала"...

Негативні коментарі були і під постами Джолі про Україну в її соціальних мережах. Актрису звинувачували в подвійних стандартах і пред'являли їй претензії щодо мовчання про Нагірний Карабах, Ірак, Афганістан, Югославію, Ємен, Сирію.

Нагадаємо, під час візиту до Львова Джолі довелося бігти в бомбосховище через загрозу ракетного удару. На питання, чи страшно їй, Джолі відповіла: "Все добре".

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