Весілля одіозної співачки пройшло не в Росії, де вона живе останні кілька років.

В минулому відома українська співачка, а зараз зрадниця Ані Лорак, яка живе в РФ та мовчазно підтримує путінський режим, вийшла заміж вдруге. Весілля артистки було таємним, де серед запрошених гостей були лише найрідніші люди. Свій другий шлюб виконавиця уклала з іспанцем Ісааком Віджраку, який освідчився їй у вересні минулого року.

В інтерв'ю для російського журналу "Ок" зрадниця з чоловіком розповіли, що насправді вони розписалися в Іспанії ще у вересні 2024 року, але весь цей час приховували це. А 14 лютого вони зіграли таємне весілля на Мальдівах та провели там ще декілька днів.

Раніше Ані Лорак вже влаштовувала весільну церемонію для 200 гостей, але цього разу вирішила обійтися без помпезності. Тому свято пройшло в інтимній атмосфері.

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"Я мріяла про це, але не думала, що це може бути так казково. Я просто якось сказала, що хотіла б вийти заміж на Мальдівах. Я завжди бачила цю картинку, завжди уявляла собі, але це було щось зі сфери dream never happens", – зазначила зрадниця.

На церемонії все ж були гості, щоправда, лише двоє людей. Зокрема, подружжя запросило на весілля доньку іспанця та брата Ані Лорак. А ось доньки співачки не було, оскільки вона навчалася в цей час у школі.

"Нас постійно оточує велика кількість людей, робота, поїздки, а ми хотіли чогось особливого, тільки для нас двох. Хотіли просто відсвяткувати наше кохання без сторонніх. Тільки вона і я", – додав Віджраку.

До слова, чоловік Ані Лорак займається йогою та масажними практиками. У нього є двоє дітей від попередніх стосунків. З артисткою вони познайомилися на острові Ібіца. Вперше про свій роман пара оголосила у 2023 році, а вже в 2024-му стало відомо, що вони заручені. Разом вони живуть в країні-агресорці.

До слова, зрадниця ніяк не висловлюється про війну. Вона підспівує Путіну та його посіпакам на концертах, а також мріє стати громадянкою РФ. Вона раніше заявляла, що планує отримати паспорт країни-агресорки, але поки що невідомо, чи це вже сталося.

Нагадаємо, раніше дочка Ані Лорак зганьбилася в мережі. Вона опублікувала пост на честь восьмого березня, однак зробила це безграмотно. Користувачі помітили та дорікнули їй у коментарях.

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