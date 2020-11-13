Співачка показала нове фото.

Відома співачка Анна Сєдокова опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує разом зі своїм чоловіком Янісом Тіммою. Анна одягла червону сукню в підлогу з глибоким декольте, а Яніс постав у чорному костюмі і білій сорочці.

Пара виглядає щасливою. Цікаво, що на фото видно кругленький животик Анни. Тільки поки невідомо, чи вагітна вона четвертою дитиною або це наслідок відпочинку на курортах.

"Разом до кінця, що б не сталося. Я вірю в тебе, більше ніж в себе. Тому що твоя віра в нас нескінченна", - підписала фото співачка.

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Автор: Діана Могилєвич