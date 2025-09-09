Джозеф Баена протягом 13 років не знав, хто його справжній батько.

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена, який роками був віддалений від свого знаменитого батька, неочікувано показався на весіллі зведеного брата Патріка. Про це пише Mirror.

Днями в США відбулося таємне весілля зірки "Білого лотоса" Патріка Шварценеггера та моделі Еббі Чемпіон. Церемонія відбулася в інтимній обстановці в елітному заміському клубі Gozzer Ranch у місті Кер-д'Ален.

На святі було присутнє все зіркове сімейство, включаючи батьків нареченого 78-річного Арнольда Шварценеггера та 69-річну Марію Шрайвер, а також зведеного брата Джозефа. Ця подія стала щасливим моментом для "Залізного Арні", адже нарешті йому вдалося зібрати всю родину разом.

Джозеф Баена - що відомо про позашлюбного сина Арнольда Шварценеггера

27-річний Джозеф не знав про своє походження до 13 років, лише тоді його мати знайшла сили розказати йому правду.

Жінка, на ім'я Мілдред Баена, яка родом із Гватемали, понад 20 років працювала в сім'ї Шварценеггерів покоївкою. Раптом у неї та Арнольда зав'язався роман, результатом якого стало народження спільного сина Джозеф.

Тодішня дружина Шварценеггера Марія запідозрила щось неладне, коли дізналася про вагітність Мілдред. Тоді жінка вирішила поставити крапку в стосунках з Арні, з яким вже мала чотирьох дітей, та подати на розлучення.

13 років багатодітний батько та його позашлюбний син не спілкувалися, але після того, як хлопець дізнався, хто його справжній тато, все змінилося. Шварценеггер вирішив наздогнати втрачене та повністю відновив спілкування з сином.

Тоді новина про позашлюбного сина "Залізного Арні" облетіла весь світ, але зараз очевидно в зірковій родині все налагодилося. Джозеф, хоч і не був в попередньому списку гостей, все ж таки був присутній на весіллі Патріка та Еббі. Папараці помітили хлопця у натовпі.

