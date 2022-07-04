У червні актор відвідав Україну як Посол доброї волі УВКБ ООН.

Голлівудський актор Бен Стіллер дав ексклюзивне інтерв’ю Соломії Вітвіцькій - розповів історії очевидців війни з Харкова, Ірпеня, Макарова.

В межах марафону "Єдині новини" на каналі 1+1 показали ексклюзивне інтерв’ю ведучої Соломії Вітвіцької з голлівудською зіркою — Беном Стіллером. У червні актор відвідав Україну як Посол доброї волі УВКБ ООН.

Вітвіцька розпитала Стіллера про те, чому попри ризики обстрілів, ракетних ударів, він наважився приїхати до України. Що найбільше вразило актора під час візити до міст, які прогриміли на весь світ - Ірпінь, Макарів.

"Бачити все це на власні очі дуже приголомшує. Наша гуманітарна місія - привернути увагу до долі вимушених переселенців унаслідок цієї війни. Таке неможливо відчути лише переглядаючи телебачення або соцмережі. Тож я відчув, що важливо сюди приїхати. Розповісти світу, що ця війна мусить припинитись. Я зустрів кількох людей з Харкова і чув їхні моторошні історії. Як от одній жінці роздробило ногу, перехожі допомогли їй дістатись лікарні, а потім за кілька днів лікарню розбомбили", - каже Бен Стіллер.

Крім цього ведуча поговорила з Беном Стіллером про його польське коріння, гуманітарну місію та благодійну мету приїзду до України та важливість допомоги українським переселенцям. Також актор пригадав кілька історій, які почув від очевидців подій в Ірпені та Макарові:

"Я чув історію однієї жінки, в неї двоє 10-річних близнюків, які посеред ночі чули ці жахливі звуки ракет і снарядів. Вони мусили вмить зібратись і тікати у безпечне місце, у підвал. Вони навіть не знали, коли зможуть вийти надвір. Інший молодий чоловік розказав, що це було схоже на фільм жахів. Ніхто не знав куди бігти. Живі розмови з потерпілими дають розуміння що саме тут відбувалося і як. Світ має про це знати, щоб допомогти зупинити".

Соломія Вітвіцька розпитала Бена про можливість повернення додому українців, примусово вивезених до росії, і що для цього робить ООН. "Це те, про що Верховний комісар ООН у справах біженців, Філіпо Гранді, який відвідає Україну найближчими тижнями, має більше повноважень говорити. Я знаю, що обмаль інформації про людей у фільтраційних таборах. І це велика проблема. Знаю, що агенство ООН у справах біженців робить усе, щоб допомогти Україні та віднайти інформацію", - коментує актор і посол ООН.

Після інтерв’ю телеведуча подарувала голлівудській зірці 2 футболки, які він залюбки прийняв — від 1+1 media і футболку із зображенням славнозвісної марки про напрямок російського корабля. До речі, така ж футболка з маркою — один з подарунків у благодійному розіграші Соломії, який днями завершився.

Також Бен підписав автограф-сюрприз для благодійного аукціону телезірки. Слідкуйте за соцмережами Соломії.

Нагадаємо, голлівудський актор Бен Стіллер шокований побаченим в Україні та заявив, що "війна масштабніша за будь-який фільм".

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