Влад Шевченко поділився щемливими кадрами з вагітною дружиною.

Відомий український TikTok-блогер, актор "Ліги сміху" Влад Шевченко чекає первістка. Комік показав ніжні кадри з дружиною.

Радісну звістку про вагітність дружини Влад Шевченко повідомив в Instagram. Блогер опублікував декілька кадрів, на яких в його дружини Анастасії видніється округлий животик. Закохані одягнені у family look.

"Особливий день для особливої новини – ми станемо батьками", – лаконічно підписав світлини гуморист.

Відео дня

У коментарях під дописом коміка зіркове подружжя вже встигли привітати українські знаменитості. Зокрема, Володимир Дантес, Даша Майорова, Андрій Бєдняков, Наталка Денисенко, Лачен написали теплі слова Анастасії і Владу.

"Боже! Яке щастя"

"Клас! Вітаю"

"Вітаю вас! Це таке щастя! Скоро, мабуть, буде стільки скетчів про батьківство, вже чекаю"

До слова, Влад Шевченко у стосунках з дружиною Анастасію вже вісім років. Дівчина родом з Донеччини, але після початку бойових дій на сході Україні, переїхала до Вінниці. Там вона познайомилася з блогером. Шевченко розповідав, що закохався в дружину з першого погляду, а зараз вона його муза, і допомагає йому писати сценарії для роликів у TikTok.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Марія Яремчук вагітна первістком. У мережі припустили, хто міг стати батьком дитини.

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