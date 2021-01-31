З'ясувалося, що пара разом займається скандинавською ходьбою.

38-річна Віра Брежнєва поділилася рідкісним знімком з 57-річним чоловіком Костянтином Меладзе.Читайте такожДженніфер Еністон змінила зачіску й "підірвала" Instagram (фото)

Зірки намагаються не афішувати своє особисте життя. Але цього разу Віра вирішила потішити фанів фото з чоловіком на своїй сторінці в Instagram.

З'ясувалося, що пара разом займається скандинавською ходьбою.

"Хто дружно ходить вранці, той чинить мудро", - підписала знімок Брежнєва.

Хто така Віра Брежнєва

Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) народилася 3 лютого 1982 року в Дніпропетровській області.

Співачка була солісткою гурту "ВІА Гра" у 2003-2007 роках. Після відходу з колективу почала сольну кар'єру.

Співачка одружена з продюсером Костянтином Меладзе з 2015 року.

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Автор: Ольга Робейко