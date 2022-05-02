Авторами знімків стала Кейт Міддлтон, яка вже давно захоплюється фотографією.

Першій і поки єдиній дочці герцогів Кембриджських - Шарлотті - сьогодні, 2 травня, виповнилося 7 років.

Кейт Міддлтон і принц Вільям в Instagram поділилися офіційними портретами принцеси.

Традиційно фотографувала дочку герцогиня Кембриджська в Норфолку. Іменинниця позує в полі разом зі своїм домашнім улюбленцем – чорним кокер-спанієлем Орло.

Шарлотта постала в білій блузці в горошок, волошковому светрі і темних брюках. Волосся маленької принцеси були розпущені.

Привітала правнучку зі святом і королева Великобританії Єлизавета ІІ.

"З сьомим днем народження принцесу Шарлотту", - зазначено на офіційній Instagram-сторінці Букінгемського палацу.

Останнім часом принцесу двічі бачили на публіці. У березні вона була в Вестмінстерському абатстві зі своїми батьками та принцом Джорджем на панахиді над герцогом Единбурзьким, і всі чотири також відвідали пасхальну недільну службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Герцог і герцогиня Кембриджські з дітьми проводять багато часу у своїй норфолкській резиденції Анмер-хол на території маєтку королеви Сандрінгем, на сході Англії.

Подружжя взяло в сім'ю кокер-спанієля Орлу у 2020 році, незадовго до смерті їх попередньої собаки Лупо, якого їм подарував на весілля брат герцогині Джеймс Міддлтон.

Минулої п'ятниці принц Вільям і Кейт відзначили 11-ту річницю весілля.

Зазначимо, принцеса Шарлотта народилася 2 травня 2015 року в госпіталі Святої Марії. Іменинниця займає четверте місце в черзі на королівський престол – після дідуся принца Чарльза, батька принца Вільяма і старшого брата Джорджа.

Статки принцеси Шарлотти оцінили в п'ять мільярдів доларів. Королівські експерти пояснюють цей феномен тим, що попит на одяг, в якому дочка герцогів Кембриджських з'являється на публіці, моментально призводить до неймовірного ажіотажу.

Нагадаємо, напередодні молодшому синові герцогів Кембриджського принцу Луї виповнилося чотири роки. Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися офіційними портретами дитини до святкового дня.

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