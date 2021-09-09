Ведуча отримала травму ще у дитинстві.

Відома ведуча Лідія Таран розповіла про свій шрам на обличчі. Зірка "1+1" розкрила історію виникнення травми, яку вона отримала ще в дитинстві.

Таран поділилася цим зі своїми фанатами в Instagram.

Ведуча вирішила поспілкуватися з шанувальниками та залишила у своїх Stories вікно для запитань. Один з користувачів поцікавився, чому у Таран є шрам між бровами. Зірка не образилася на запитання, бо цей шрам зовсім не псує її вигляд.

Таран зізналася, що отримала прикру травму у дитинстві. Шрам залишився після того, як вона каталася на ковзанах.

"Думала, його не видно. У дитинстві каталась на ковзанах, і сусідський хлопчик невдало зробив ластівку. Було темно. Далі погано пам’ятаю, але ковзани мама викинула у вікно", - розповіла ведуча.

Фанати виявились напрочуд уважними, адже шрам дуже важко помітити. Між бровами Таран дійсно є слід від травми, але він настільки малий, що на нього мало хто звертає увагу. Зірка часто буває у кадрі, тому шрам завжди вдало приховує макіяж.

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Автор: Поліна Кузенко