Син знаменитості думає не тільки воювати проти України, а й знімати на фронті кіно.

Обожнювана багатьма в минулому "Червона Шапочка" Яна Поплавська та її син підтримують криваве вторгнення в Україну. Так, Клим Поплавський пішов добровольцем на український фронт вбивати громадян нашої країни.

А тепер і сама Поплавська збирається на Донбас, очевидно, з гуманітарною допомогою путінським вбивцям. Найближчим часом актриса їде на схід України, пишуть пропагандисти "КП".

"У мене зараз зібраний величезний вантаж, і я сама поїду на Донбас", — заявляє Поплавська.

Видання нагадує, що нещодавно "Червона Шапочка" відправила сина на війну проти України й дуже пишається тим, що він буде вбивати українців. Крім того, Клим там буде не тільки воювати, а й сподівається познімати кіно.

"Син пройшов навчання в Гудермесі, сам екіпірувався, сам працює, знімає. Я його люблю, поважаю і пишаюся ним", — каже мама окупанта.

Яна Поплавська та її позиція щодо війни проти України

Сьогодні "Червона Шапочка" вже не та. Зірка дитячих фільмів несе нісенітницю про Україну і не червоніє. Радянська актриса Яна Поплавська стала справжнім кремлівським пропагандистом і українофобом. Вона виступає за вбивства українців і дивується, чому Путін раніше не розв'язав криваву війну.

У лютому 2017 року Поплавська публічно звинуватила українців у вбивстві мирного населення Донбасу, назвавши їх при цьому "виродками" і "тварюками".

Вона підтримала повномасштабне вторгнення в Україну і прокоментувавши це як "порятунок Донбасу".

Нагадаємо, вона здобула популярність у 10 років завдяки дитячій ролі Червоної Шапочки у фільмі "про Червону Шапочку" 1977 року.

Вас також можуть зацікавити новини: