Олексій Шпортько та його дружина відмовились від рейтингів та піару, але не зрадили своїм принципам та любові до України.

Соліст Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України Олексій Шпортько та його дружина, теж солістка ансамблю ЗСУ, Анастасія Шпортько бойкотують новий телепроект "Співають всі" на каналі "Україна" через те, що у ньому почав приймати участь скандальний російський співак Валерій Меладзе.

Про це Олексій Шпортько розповів у Facebook.

"Після появи у проекті на каналі Україна «Співають всі» пана Меладзе який не знає відповіді на питання «Чий Крим», ми відмовляємось від участі у цьому шоу! Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля", - написав заслужений артист України.

Читайте також"Шалено приємно лоскоче": Дантес привітав Дорофєєву з річницею весілляЗа словами соліста ансамблю ЗСУ, він не хоче приймати участь в шоу, на яке запросили артиста з РФ.

"Боляче що під час війни із РФ таких осіб взагалі впускають в Україну. Ми більше не хочемо бути причетними до цього московитського «дійства», з нас вистачить і двох зйомок на яких в якості гостя не було пана Меладзе", - додав Шпортько.

Артист також написав, що він та його дружина вирішили залишитись без піару та ефірів на телеканалі, але зберегти чисте сумління.

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Автор: Поліна Кузенко