Він сказав, що шанувальники навіть не слухали би його.

Український співак Олег Винник більше року не виходив на зв'язок з шанувальниками. Вкрай рідко він публікував пости в соцмережах, проте останнім часом і це перестав робити.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "Крупним планом" він сказав, що не бачив сенсу виходити на зв'язок з шанувальниками, оскільки не хотів їм нічого доводити.

Він упевнений, що його ніхто б не став слухати через те, що на початку повномасштабного російського вторгнення він виїхав з України до Німеччини, де проходив курс лікування.

Відео дня

"Виходь до людей - не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся! Тримайтеся, ми переможемо? Або як? Де ти є? Ну, я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти і слухати?" - відреагував Винник на запитання ведучої.

Повернення Олега Винника

Вперше за півтора року Олег Винник дав велике інтерв'ю, в якому розповів, що дійсно весь цей час перебував у Німеччині на лікуванні. За його словами, він шкодує, що не зміг вступити до лав ЗСУ і захищати Україну зі зброєю в руках.

Крім того, він пояснив своє раптове зникнення з соціальних мереж. Артист зазначив, що у нього немає доступу до своїх акаунтів, а винен у цьому його менеджер.

Вас також можуть зацікавити новини: