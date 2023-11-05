Зараз Васько всіляко відкидає будь-яке спілкування з росіянами, але раніше знімалася з ними в одних проектах.

Українська актриса Наталія Васько, яка знялась в таких серіалах як "Любов з ароматом кави", "Готель Едельвейс", "Все можливо" та інших, розповіла, що готова вибачатися перед українцями за те, що дозволила росіянам зніматися в наших проектах.

До повномасштабного вторгнення вона з'являлася в одному кадрі з російськими акторами, проте після 24 лютого 2022 року вона чітко заявила про свою позицію. У перший же день великої війни вона виклала пост в Facebook, де вибачилася за те, що працювала з ними.

"Виходить, коли була поруч в кадрі, делегувала, що сюди можна заходити. Мовляв, ми друзі. Я досі готова вибачатися за це, бо відчуваю провину за те, що російський чобіт топче мою землю. На знімальних майданчиках я з росіянами дуже сварилася – це був мій Майдан. Ще в той період, коли намагалася щось довести. Хоча, чесно кажучи, завжди підозрювала, що їм немає віри. Говорила про це нашим акторам ще після 2014 року", - сказала Васько в інтерв'ю "Обозревателю".

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Вона каже, що ще тоді потрібно було максимально віддалитися від росіян. Актриса вважає, що їм немає віри, тому що в будь-якій ситуації вони можуть обдурити.

"Не потрібно шукати якихось "хороших росіян" - їх немає. Вони завжди обернуться до тебе з сокирою. Їхня віра - перехреститися перед тим, як тебе зарубати", - додала актриса.

Також Васько сказала, що шкодує про роботу в російських проектах. Але пояснює це тим, що в Україні у неї майже не було работи.

Нагадаємо, раніше актриса Наталія Васько заявила, що українці весь час "надягають на себе одяг жертви".

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