Зараз Даніель Салем захищає Україну на передовій.

Український телеведучий і воїн у складі спецпідрозділу авіарозвідки Даніель Салем дав відверте інтерв'ю Славі Дьоміну і відповів, що вибере - полон або смерть. Як виявилося, Салем не любить біль, тому російський полон для нього - не варіант.

"Я виберу смерть. 100 відсотків. І я знайду в собі сили зробити це. По-перше, я не люблю біль. Я не хочу відчувати біль – емоційний чи фізичний. Я це чітко розумію", - сказав Салем.

Якщо вже станеться таке, що рашисти захочуть взяти в полон його підрозділ, як каже Даніель, він підірве себе разом з ворогами.

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"Я краще голосно крикну "Слава Україні!" і застрелюся, або вставлю під пахви гранати, прикинуся мертвим, а потім підірвуся і заберу з собою кілька ворогів, ніж буду терпіти тортури. Не хочу. Для мене полон - це не варіант. І в нашому підрозділі це взагалі не варіант", - додав захисник.

Нагадаємо, Даніель Салем має намір удочерити дівчинку, яка втратила батьків під час повномасштабного російського вторгнення.

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