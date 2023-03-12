Також Квіткову спитали, чи носить вона обручку.

Українська блогерка Даша Квіткова вперше розповіла, на якій стадії нині знаходяться її стосунки з екс-коханим Микитою Добриніним. Із ним вона була у шлюбі з 2020 року. Пара познайомилася у 9-му сезоні романтичного реаліті "Холостяк".

Так, дівчина спілкувалася з фанами у Stories та отримала питання про те, чи було в неї офіційне розлучення з ведучим. Шанувальники були дуже вражені, коли Квіткова та Добринін заявили про розрив стосунків. Вони здавалися багатьом ідеальною парою.

Також Квіткову спитали, чи носить вона обручку. Блогерка відповіла, що вже давно не носить на правій руці кільце, яке їй подарував Добринін. За словами дівчини, вона вже давно зняла обручку.

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Окрім цього, Квіткова зазначила, що процес розлучення з Добриніним ще триває. Вони поки що не розірвали свої стосунки офіційно. Нині вона чекає на рішення суду.

Розлучення Квіткової та Добриніна - що відомо

У січні 2023 року Даша Квіткова повідомила про розлучення з телеведучим Микитою Добриніним. Блогерка зазначала, що не буде займатися копирсанням у "брудній білизні", тому причину розриву стосунків вона не розкриє. Сам Добринін згодом сказав, це було їхнім спільним рішенням.

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