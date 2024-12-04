Деббі Нельсон пішла з життя через хворобу.

Померла мама знаменитого американського репера Емінема – Деббі Нельсон. На момент смерті жінці було 69 років, повідомляє видання TMZ.

Як стверджують інсайдери, серце Деббі зупинилося через складну хворобу, з якою вона боролася недовгий час. Йдеться про рак легенів. Жінки не стало в ніч на 2 грудня в Сент-Джозефі, штат Міссурі, США. Лікарі діагностували онкологію в мами Емінема у вересні цього року. Тоді їхні прогнози були невтішними, і вони зазначали, що жінці залишилося жити недовго.

Нельсон народилася у 1955 році, як вона зазначала, "у великій неблагополучній родині". В неї було четверо братів та сестер, а її батьки розлучилися, коли дівчинці було всього 10 років. Вже у 16 років Деббів уклала шлюб з Маршаллом Брюсом Метерзом – батьком репера. Майбутній артист з'явився на світ за два роки після одруження батьків.

Стосунки Емінема та його мами були далеко ненайкращими. На початку своєї кар'єри знаменитість заявляв, що у його мами є наркотична залежність, а також звинувачував її у жорстокому поводженні з ним. Ці теми він неодноразово оспівував у своїх треках, зокрема, у "Cleanin Out My Closet".

У 1999 році Нельсон подала до суду на сина та звинуватила його в наклепі. Зрештою, жінка домоглася свого – вона виграла у справі проти сина. Вона отримала моральну компенсацію, щоправда, лише 25 тисяч доларів, а вимагала 10 мільйонів доларів.

У 2007 році Деббі випустила мемуари "Мій син Маршалл, мій син Емінем", що лише загострило їхні напружені стосунки. Однак вже за шість років рідні люди спробували примиритися. Зокрема, у 2014 році репер випустив пісню "Headlights", в якій попросив вибачення в мами за усі свої висловлювання.

З часом стосунки Деббі та Емінема покращилися, і жінка навіть привітала сина з тим, що він потрапив у Зал слави рок-н-ролу у 2022 році. До слова, зірка сцени поки що не коментував смерть рідної людини.

Нагадаємо, раніше Емінем довів до сліз новим кліпом на пісню "Temporary", який присвятив доньці. У відео репер показав зворушливі кадри з донькою: від її дитинства до дорослішання.

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