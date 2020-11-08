Модель показала фото / instagram.com/ditavonteese
Відома фотомодель Діта фон Тіз часто виступає перед публікою. Вона показує шоу в стилі бурлеску.
Під час одного з шоу повністю оголена Діта залізла у величезний келих з шампанським. Свої інтимні місця вона прикрила присосками на груди і мікротрусиками, яких практично не видно на її тілі.
Діта виступає в стилі бурлеск / instagram.com/ditavonteese
Хто така Діта фон Тіз:
- Діта народилася 28 вересня 1972 року в Рочестері
- Діта фон Тіз відома завдяки своїм бурлескним номерам, в пресі її часто називають "королевою бурлеску"
- Діта фон Тіз часто з'являється в списках "найкращих одягнених знаменитостей", є частою гостею на показах мод
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