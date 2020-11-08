Діта фон Тіз виступає в стилі бурлеску.

Відома фотомодель Діта фон Тіз часто виступає перед публікою. Вона показує шоу в стилі бурлеску.

Під час одного з шоу повністю оголена Діта залізла у величезний келих з шампанським. Свої інтимні місця вона прикрила присосками на груди і мікротрусиками, яких практично не видно на її тілі.

Хто така Діта фон Тіз:

Діта народилася 28 вересня 1972 року в Рочестері

Діта фон Тіз відома завдяки своїм бурлескним номерам, в пресі її часто називають "королевою бурлеску"

Діта фон Тіз часто з'являється в списках "найкращих одягнених знаменитостей", є частою гостею на показах мод

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Автор: Діана Могилєвич