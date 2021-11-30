Британський принц Чарльз взяв участь в урочистій церемонії переходу повноважень глави держави від королеви до генерал-губернатора Сандри Мейсон, яка стає президентом країни.

Опівночі з понеділка на вівторок острівна карибська держава Барбадос, головою якої офіційно досі була королева Великобританії Єлизавета II, стала республікою.

Це відбулося в рамках конституції, що допускає такий поворот подій, і Букінгемський палац вже заявив, що поважає рішення Барбадосу, повідомляє Бі-бі-сі.

Пізно ввечері в неділю на Барбадос прилетів принц Чарльз, офіційний представник королеви, а також її наступник в ролі глави Співдружності, добровільного об'єднання суверенних держав, в яке входять Великобританія і майже всі її колишні домініони, колонії і протекторати (Барбадос залишиться в складі цієї співдружності).

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Принц взяв участь в урочистій церемонії переходу повноважень глави держави від королеви до генерал-губернатора Сандри Мейсон, яка стане президентом країни. Після прощального салюту штандарт королеви буде спущений з флагштока, і Барбадос стане республікою.

Присутність принца Чарлза на цій церемонії була необов'язковою, проте він вирішив нанести цей візит, щоб продемонструвати, що тісні узи, що зв'язують дві країни, не слабшають.

Барбадос здобув незалежність в 1966 році, однак, як у випадку з багатьма іншими колишніми колоніями Великобританії, королева залишалася офіційним главою держави. Проте, на острові ніколи не припинялися дискусії про можливість стати республікою.

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Автор: Ірина Погоріла