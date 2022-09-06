За словами Стасі Ровінської, їй стало легше дихати.

Українська телеведуча Стася Ровінська, яка на початку війни в Україні разом з чоловіком і дітьми переїхала в Америку, розповіла, коли припинила спілкуватися з мамою Сніжаною Єгоровою.

За словами Стасі, вона припинила спілкування з пропутінською мамою ще за рік на повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона зазначила, що все це тягнулося все її життя, але вона рада, що нарешті розірвала цей зв'язок. Тепер Ровінська більше не відчуває себе "жертвою".

"Перестала з нею повністю спілкуватися за рік до війни. Просто не говорила про це. Це тягнулося все моє життя. Просто знайшла, нарешті, в собі сили це припинити. Не ставте, будь ласка, тут сумні смайлики. У моєму випадку це супер! Це звільнення і перемога над собою. Вихід зі стану жертви і, нарешті, нормальне життя. Я стала легше дихати після цього", - написала Стася в інста-сторіз.

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Нагадаємо, раніше Стася Ровінська розповіла, як можна покарати її маму, яка підтримала війну в Україні. За її словами, найбільшим ударом для Сніжани Єгорової буде - тотальний ігнор.

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