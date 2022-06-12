Стася Ровінська зараз знаходиться в Нью-Йорку.

Українська телеведуча Стася Ровінська разом з чоловіком і дітьми переїхала в США, рятуючись від війни в Україні.

Зараз вона показала, як облаштувалася в орендованій квартирі. За словами Стасі, квартира порожня. Вони купили надувні матраци, щоб було де спати. Їдять вони на валізі, оскільки немає столу. При цьому Ровінська зазначила, що поступово вони будуть облаштовувати квартиру.

Варто відзначити, що Стася Ровінська виїхала у Нью-Йорк через те, що її сім'я не могла собі дозволити поставити життя на паузу в Європі.

При цьому вона зазначила, що це не еміграція, а тимчасовий переїзд заради дітей. І навіть за кордоном вони з чоловіком продовжують допомагати українським військовим, які вже майже три місяці борються з російською агресією.

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