Дольф Лундгрен записав відео, в якому повідомив, що в його організмі більше немає ракових клітин.

Відомий шведський актор і режисер Дольф Лундгрен, відомий за фільмами "Роккі 4" та "Нестримні" повідомив радісну звістку. Знаменитість переміг захворювання рак після майже 10 років боротьби з онкологією.

Про це кінозірка сповістив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши ролик. На відео артист показався в лікарняній палаті та спеціальному одязі. Нещодавно Лундгрен проходив чергове обстеження, під час якого стало відомо, що йому вдалося побороти страшну хворобу. Йому провели процедуру малоінвазивного втручання в легені для знищення останньої пухлини.

Боротьба Дольфа з онкологією тривала довгих дев'ять років. А зараз медики заявили, що в результаті лікування в його організмі більше немає ракових клітин. У підписі до відео актор зазначив, що цей складний період навчив його насолоджуватися життям та цінувати всі його моменти навіть такі непрості.

Відео дня

"У моєму організмі більше немає ракових клітин, тому, сподіваюся, тепер я офіційно вільний від раку. Ця боротьба навчила мене жити в моменті й цінувати кожну мить", – написав 67-річний Дольф.

До слова, в артиста у 2015 році виявили ракову пухлину на нирці. Її видалили, однак результати біопсії показали, що утворення було злоякісним. У 2020 році лікарі діагностували ще шість нових пухлин в організмі Лундгрена, одна з яких була на печінці. Тоді медики прогнозували, що йому залишилося жити менше ніж місяць, однак зірка боровся за своє життя та зміг побороти діагноз.

Що відомо про Лундгрена

Дольф Лундгрен — один з найбільш відомих акторів Голлівуду, якого знають завдяки його ролям у бойовиках та екшн-фільмах. Актор здобув світову популярність завдяки таким фільмам, як "Роккі 4" (1985), де він зіграв радянського боксера Івана Драго, та "Універсальний солдат" (1992), де він виконав одну з головних ролей. Крім того, він став частиною культової франшизи "Нестримні".

Окрім акторської кар'єри, Лундгрен також відомий своєю діяльністю як режисер. Він працював над такими фільмами, як "Захисник", "Механік", "Місіонер". Артист є майстром бойових мистецтв, а також у свій час активно займався бодібілдингом, вигравши кілька титулів.

Нагадаємо, раніше відомий американський режисер розповів про свою хворобу. Чотири роки тому у Девіда Лінча діагностували емфізему, а зараз його стан погіршився.

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