Співачка вразила його своїм вчинком.

Ведучий Слава Дьомін розповів, що колись він зіткнувся з хамською поведінкою зірки, яка прийшла до нього в ефір. Це була російська співачка Юлія Волкова, яка була солісткою гурту "Тату".

Про це він розповів в Instagram під час спілкування з фанатами. Вони ставили Дьоміну питання, а той обирав найцікавіші та відповідав на них у Stories. У ведучого спитали, чи було в нього таке, що його дратувала якась зірка, що приходила до нього в ефір на радіо.

Як виявилося, неприємні ситуації траплялися. Одного разу його роздратувала російська зірка.

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"Це була Волкова з гурту "Тату". Колись вона приїхала до нас на ефір. Вона поводила себе дуже хамовито", - пригадав Дьомін.

Його особливо розлютив один вчинок співачки. Волкова поводилася самовпевнено. Вона закидала ноги на стільчик, хоча була у взутті.

"Особливо шокувало, коли людина поклала ноги у брудному взутті на стільчик", - додав Дьомін.

Він не став розповідати, коли саме це було. Проте відомо, що Волкова була у студії радіо "Люкс FM" у 2013 році. Тоді вона розповідала Дьоміну про свою творчість.

Що Юлія Волкова каже про війну

На початку повномасштабної війни РФ проти України співачка випустила на YouTube кліп про війну, у якому закликала "домовлятися". Втім, вона не назвала Путіна агресором. У соцмережах Волкова мовчала майже 7 місяців, влітку 2022 року вона знову почала робити дописи в Instagram, проте нічого не каже про війну.

Окрім цього, співачка виступає на концертах у Москві та Білорусі. Вона зізнається РФ у коханні та не засуджує путінську агресію.

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