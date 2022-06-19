Модель каже, що зараз її коханий відчуває себе трохи краще.

Дружина відомого на весь світ виконавця Джастіна Бібера модель Хейлі Болдуін розповіла про стан свого коханого. Нещодавно у артиста паралізувало частину обличчя. Лікарі діагностували йому синдром Рамсея-Ханта.

В інтерв'ю Good Morning America Хейлі уточнила - зараз стан її чоловіка кращий, ніж було раніше.

"У нього все добре. Він відчуває себе набагато краще, і, очевидно, це була просто дуже страшна і раптова ситуація. З ним все буде добре, і я просто вдячна за те, що все нормально", - прокоментувала модель.

Блогер висловила слова подяки фанатам з усього світу, які підтримують Бібера.

"Ви поруч один з одним і підтримуєте один одного, і є те, що дійсно пов'язує вас в ці часи", - резюмувала Модель.

Відзначимо, що через ускладнення Джастін Бібер був змушений скасувати кілька концертів в Нью-Йорку.

Нагадаємо, у 28-річного Джастіна Бібера паралізувало половину обличчя. Артист розповів, що у нього проблеми зі здоров'ям: він не може посміхатися і моргати одним оком.

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