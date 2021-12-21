Дівчина не шкодує, що розповіла всій країні про конфлікт з чоловіком.

Дружина українського артиста Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова нещодавно розповіла про грандіозну сварку з чоловіком і засумнівалася в тому, що вони і далі будуть разом.

Після таких заяв Віктор вирішив задобрити свою дружину і написав у своєму інста-блозі пост з зізнаннями в коханні. Зараз же Репяхова відреагувала на все, що відбувається і запевнила, що не шкодує про те, що розповіла про конфлікт в сім'ї всій країні.

"Я завжди 10 разів думаю, перш ніж робити. Я ніколи нічого не роблю імпульсивно і зараз я не шкодую, що виставила цю сторіс. Наша сім'я дійсно переживає важкий період", - поділилася дружина Павліка.

Читайте такожКатя Осадча та Юрій Горбунов на Миколая охрестили молодшого сина (фото, відео)Також вона додала, що вирішити цей конфлікт повинен сам артист, бо причиною сварки стала його екс-дружина Лора Созаєва.

"Це вже відповідальність Віктора Франковича, як він буде виходити з цієї ситуації. Але удавати мені не хотілося. Мені хотілося бути чесною, як є, так є. Нехай спостерігає вся країна. Хтось намагається явно зробити нам погано, але, чим це все закінчиться, побачимо", - підсумувала Катя.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова подала позов на Лору Созаєву, але суд відхилив його. При цьому Катя впевнена, що за допомогою адвоката вона доб'ється справедливості.

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Автор: Діана Могилєвич