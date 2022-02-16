Українська блогерка Аліна Шаманська кілька років тому була ведучою програми "33 за 3". Тоді вона повинна була взяти інтерв'ю у зірки "Кварталу 95" Руслана Ханумака, але коли побачила його фото - передумала.
"Вбиваю в Google Руслан Ханумак і мені вибиває просто на якійсь зупинці, на заправці, в потертій курточці, якийсь гопник, з бородою, синці під очима. Я дзвоню продюсеру і кажу: "Я дуже перепрошую, але я не хочу, брати у нього інтерв'ю, вчора був Ляшко, а завтра Руслан Ханумак? Я не хочу втрачати рейтинги", – сказала Аліна в програмі "ЖВЛ".
Але пізніше продюсери програми переконали її взяти інтерв'ю у Руслана. Як каже сама Аліна, після першої зустрічі їй здалося, що з актором вони знайомі вже багато років. Та й Руслан не став зволікати і незабаром зв'язався з дівчиною.
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Нагадаємо, раніше Руслан Ханумак пожартував про паніку через війну.