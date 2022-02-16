Аліна Шаманська розповіла, як починалися Їхні стосунки.

Українська блогерка Аліна Шаманська кілька років тому була ведучою програми "33 за 3". Тоді вона повинна була взяти інтерв'ю у зірки "Кварталу 95" Руслана Ханумака, але коли побачила його фото - передумала.

"Вбиваю в Google Руслан Ханумак і мені вибиває просто на якійсь зупинці, на заправці, в потертій курточці, якийсь гопник, з бородою, синці під очима. Я дзвоню продюсеру і кажу: "Я дуже перепрошую, але я не хочу, брати у нього інтерв'ю, вчора був Ляшко, а завтра Руслан Ханумак? Я не хочу втрачати рейтинги", – сказала Аліна в програмі "ЖВЛ".

Але пізніше продюсери програми переконали її взяти інтерв'ю у Руслана. Як каже сама Аліна, після першої зустрічі їй здалося, що з актором вони знайомі вже багато років. Та й Руслан не став зволікати і незабаром зв'язався з дівчиною.

Читайте також64-річний Павло Зібров розповів про секс з дружиноюРівно через рік з дня знайомства у пари народився син Артур. А ось весілля вони зіграли незадовго до пологів. Відомо, що Руслан зробив пропозицію Аліні під час інтерв'ю для програми "33 за 3".

Нагадаємо, раніше Руслан Ханумак пожартував про паніку через війну.

Вас також можуть зацікавити новини: