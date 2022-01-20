Іванні стало погано, у неї піднялася температура.

Дружину 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванну госпіталізували. Дівчині стало погано, а її чоловік залишився з немовлям на руках. Наприкінці грудня 2021 року у них народилася донька.

На своїй сторінці в Instagram Іванна розповіла про госпіталізацію та навіть показала фото з палати. Проте що саме сталося, вона не розповіла.

Дружина Сасанчина потрапила до лікарні 19 січня, вона скаржилася на високу температуру та погане самопочуття. Ще за декілька днів до цього Іванна розповідала, що має проблеми з грудним вигодовуванням, у неї сильно боліли груди.

Вже у палаті дівчина розповіла, що їй робили капельниці, давали таблетки. Від усіх маніпуляцій у неї болить голова, вона дуже хоче додому та вже не може лежати у лікарні. Іванна жаліється, що пролежала під наглядом лікарів майже усю свою вагітність, а тепер їй знов доводиться бути далеко від родини.

Тим часом Сасанчин, який залишився на руках з немовлям, вирушив до родичів. Переможець "Голосу" познайомив доньку з її дідусем та бабусею. Скоріше за все, співак повіз дитину до батьків аби ті ще й допомогли йому з доглядом за нею.

Нині стан Іванни покращився, проте її так і не відпускають додому. Температура вже нормалізувалася, тому дружина Сасанчина мріє поскоріше виписатися з лікарні.

Нагадаємо, нещодавно Іванні стало настільки зле, що вона негайно потребувала допомоги чоловіка. Проте той не міг швидко прийти додому, через що дівчина влаштувала йому сварку.

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