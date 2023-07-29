Артистка вважає, що під час війни не може бути подвійних стандартів.

Українська співачка Анастасія Приходько незадоволена тим, що Віра Брежнєва повернулася в Україну. Артистка вважає, що потрібно забрати прапор України у її колеги, а все тому, що остання виступає за кордоном і російською мовою говорить, що вона українка.

Приходько впевнена, що у Брежнєвої подвійні стандарти, але нескінченно так тривати не може.

Так, знаменитість оприлюднила кадри з концерту Брежнєвої, де та співає російською мовою свій хіт "Любовь спасет мир" , і написала:

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"Вона виходить в інших країнах і говорить російською, що вона - українка. Що за подвійні стандарти, тупо дупою на двох стільцях? Заберіть у неї прапор України".

Зазначимо, ще на початку повномасштабного російського вторгнення Віра Брежнєва засудила війну. Вона виїхала з Росії до Польщі, де займалася волонтерством. Однак пізніше з'явилася інформація, що артистка все ніяк не може розлучитися зі своїм бізнесом в країні-агресора.

Нещодавно стало відомо, що Брежнєва повернулася в Україну. Вона показалася на столичному вокзалі.

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