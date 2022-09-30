Любава Грєшнова заблокувала колишніх колег з Росії.

Українська акторка Любава Грєшнова, яка 24 лютого висловила беззаперечну підтримку рідній країні та відправилася в Польшу волонтерити, розповіла, як її російські колеги поставилися до повномасштабного вторгнення.

За словами Любави, передивляючись інста-сторіз своїх російських колег, вона бачила, що вони ходять в ресторани, клуби, розважаються, як можуть, поки окупанти бомбардують її рідний Харків. Перші місяці війни її дратувала така поведінка росіян, але пізніше вона усвідомила, що "не треба намагатися зрозуміти хворих людей".

"На жаль, з людьми, з якими я товаришувала, зв'язок втрачено. Були деякі фрази і вчинки з їхнього боку, які я називаю крапкою неповернення. Передивляючись їхні сторіз в Інстаграм, я бачила, як вони ходять у ресторани, клуби, як вони розважаються, а в цей час окупанти бомбардують мій рідний Харків, мої батьки перебувають під обстрілами", - сказала Грєшнова в інтерв'ю УНІАН. Відео дня

Вона додала, що заблокувала всіх російських колишніх друзів. Для себе вона знайшла єдиний правильний вихід - просто не думати про існування цих людей.

"Перші 3-4 місяці я дуже болісно це переживала, мене дратувала така їхня поведінка. Але потім я просто видалила всіх і заблокувала. Зараз це єдиний вихід - просто не думати про існування цих людей. Моя позиція така: не намагатися зрозуміти хворих людей", - додала акторка.

Зазначимо, Любава Грєшнова знімалася у багатьох популярних серіалах та фільмах. Серед її головних робіт були ролі у таких картинах як "Поки живу, люблю", "Піти, щоб залишитися", "Переїзд", "Наречена мого друга" та багатьох інших.

Нагадаємо, раніше Любава Грєшнова розридалася після звільнення рідного міста.

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