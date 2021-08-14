Відзнака стала 73-ю на "Площі зірок" у Києві.

У Києві відкрили іменну зірку співачки, переможниці Євробачення-2016 Джамали. Відзнака стала 73-ю на столичній "Площі зірок". Співачка розповіла, що коли була в Лос-Анджелесі та розглядала там Голівудську алею слави, мріяла, що одного дня така зірка з'явиться і у неї. Через 11 років мрія Джамали здійснилася.

Як ідеться у сюжеті ТСН, на відкриття Джамала вперше здійснила світський вихід з сім'єю у повному складі - з чоловіком та двома синами - Еміром і Селім-Гіраєм. Привітати співачку зібралися її друзі та шанувальники.

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На офіційній сторінці Джамали в Instagram з'явилися світлини з алеї зірок.

"Колись, 11 років тому, коли я стояла в Лос-Анджелесі на Hollywood Walk of Fame і розглядала зірки, я сфотографувалась та візуалізувала, що одного дня така з'явиться і в мене. І ось, де я є! Щаслива, вдячна і натхненна, адже тепер моє ім'я закарбоване в центрі вже рідного Києва. Це не тільки моя зірка, а й всіх JAMALA birds, моїх пташок, всіх людей, які протягом багатьох років слухали мене, любили, працювали зі мною. Попереду – ще більше, яскравіше і масштабніше. Люблю! Ваша зірочка Джа", – написала переможниця Євробачення-2016.

На відкритті зірки в центрі Києва Джамала з'явилась у яскравому образі – короткому неоновому топі з об'ємними рукавами та чорних штанах з білою шнурівкою. Волосся вона зібрала у ніжні колоски та підібрала масивні золоті аксесуари.

Поряд зі співачкою з'явились члени команди, з якими вона розділила омріяний успіх. Підтримати її прийшли чоловік Бекір і сини – 3-річний Емір і однорічний Селім-Гірай. Це перша поява молодшого перед великою публікою, тоді як старший звик до камер і пильної уваги.

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Автор: Вікторія Гордієнко