Українська співачка Джамала днями повинна була виступити на благодійному концерті в Польщі, проте її виступ опинився під загрозою зриву.
Перед виходом на сцену знаменитості стало зле, тому довелося викликати "швидку". Джамала підозрює, що її погане самопочуття було пов'язано зі сніданком в аеропорту.
"За 15 хвилин до виходу було ось так. Думала, як зібратися. Зрозуміла, що можу тільки лежати. Було погано... З'їла вранці сніданок в аеропорту", - написала співачка.
Вона додала, що їй вдалося полежати на дивані з коробок, бо іншого місця не було.
"Викликали "швидку", вони поїхали. На жаль, укол зробити не вдалося", - додала Джамала.
Також зірка розповіла, що їй допомогли її помічники. Вони принесли їй ліки, завдяки яким їй вдалося прийти до тями. І вона таки виступила на концерті.
Нагадаємо, раніше колишній чоловік Ані Лорак потрапив до лікарні. Своїм фанатам він показав знімок, зроблений в лікарняній палаті - там він лежить під крапельницею.