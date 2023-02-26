Лікарі не змогли зробити їй укол, тому рятувати ситуацію довелося її помічникам.

Українська співачка Джамала днями повинна була виступити на благодійному концерті в Польщі, проте її виступ опинився під загрозою зриву.

Перед виходом на сцену знаменитості стало зле, тому довелося викликати "швидку". Джамала підозрює, що її погане самопочуття було пов'язано зі сніданком в аеропорту.

"За 15 хвилин до виходу було ось так. Думала, як зібратися. Зрозуміла, що можу тільки лежати. Було погано... З'їла вранці сніданок в аеропорту", - написала співачка.

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Вона додала, що їй вдалося полежати на дивані з коробок, бо іншого місця не було.

"Викликали "швидку", вони поїхали. На жаль, укол зробити не вдалося", - додала Джамала.

Також зірка розповіла, що їй допомогли її помічники. Вони принесли їй ліки, завдяки яким їй вдалося прийти до тями. І вона таки виступила на концерті.

Нагадаємо, раніше колишній чоловік Ані Лорак потрапив до лікарні. Своїм фанатам він показав знімок, зроблений в лікарняній палаті - там він лежить під крапельницею.

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