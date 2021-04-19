Також Джанабаєва поділилася фото, на яких видно, як її вдома з пологового будинку зустрічали рідні.

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва, яка нещодавно народила артистові третю дитину, вперше показала фото з новонародженою дочкою.

Читайте такожВалерій Меладзе став батьком шостої дитини

Знімок з дитиною співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

42-річна Джанабаєва показала крихітну ручку дівчинки.

Також вона поділилася фото, на яких видно, як її вдома зустрічали рідні з пологового будинку. Її будинок з Валерієм Меладзе прикрасили рожевими кульками.

"Щастя... Спасибі, дорогі, всім за привітання і побажання, вони дуже зігрівають. Нехай всі добрі слова розлетяться відправникам, зробивши щасливішими і вас", - написала щаслива мама дівчинки.

Користувачі мережі також привітали її з народженням доньки: "Ура! З народженням принцеси! Щастя!!! Вітаю, дорогі! Будьте щасливі; Ура! Вітаємо!Яке щастя! Вітаю! Вітаю вас, будьте щасливими; Мурашки; Які довгі пальчики. Буде музична у своїх геніальних родичів. Здоров'я дитині і мамі!"

Зазначимо, Меладзе і Джанабаєва одружилися у 2014 році. Зараз у пари троє дітей - сини Костянтин і Лука, а також новонароджена дочка. Її ім'я пара поки не називає.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко