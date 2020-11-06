Виконавиця розповіла про "хейтерський навал", який відчула вперше у житті.

Українська співачка, відома як Jerry Heil, нарешті зізналася, чи дійсно вона поголилася налисо.

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«Перука, звісно, – заявила дівчина. Я не планувала нікого лякати, це мала бути абсолютно інша зйомка для соціального проекту».

За її словами, вони хотіли таким чином заявити про те, як важливо тримати свої помисли чистими, коли всюди намагаються «промити мозок».

«Але коли ми це опублікували, ми зрозуміли, що це переростає в якийсь соціальний експеримент. Такого хейтерського навалу я не відчувала у своєму житті», – заявила Jerry Heil.

«Створити штучну лисину, щоб викрити людську сутність – ідея, яку неможливо було спланувати. Але ідеально живими виходять лише сценарії з імпровізацією. Хейтери – своєрідні мама і тато, строгі виховательки в дитсадку», – додала вона у своєму Instagram.

До цього фанати співачки ніяк не могли зрозуміти, чи справді вона поголилася, адже кілька тижнів тому Jerry Heil обіцяла зробити це, якщо не схудне на три кілограми.

Jerry Heil стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців.

Більшу популярність їй принесла авторська пісня «Охрана, отмєна» з її дебютного студійного альбому «Я – Яна».

Співачка брала участь у Національному доборі на «Євробачення-2020».

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Автор: Катерина Шварц