Джорджина Купер потрапила до лікарні, де її серце зупинилося.

Відома британська супермодель Джорджина Купер раптово померла. Життя знаменитості несподівано обірвалося під час відпочинку в Греції, повідомляє видання Daily Mail.

За даними ЗМІ, 46-річна манекенниця у жовтні прилетіла до Греції разом зі своїм чоловіком. Пара оселилася в одному з місцевих готелів та насолоджувалася відпочинком. Однак 21 жовтня знаменитості раптово стало зле.

Джорджину госпіталізували до лікарні, де медики намагалися допомогти жінці, але її стан ставав дедалі гіршим. Модель гелікоптером перевезли на острів Крит у відділення інтенсивної терапії. Там вона перебувала протягом п'яти днів. Фахівці боролися за її життя, але так і не змогли врятувати Купер.

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Точну причину смерті моделі не розкривають, але відомо, що декілька років вона перенесла COVID-19. Вірус серйозно вплинув на здоров'я зірки, через що після нього вона часто хворіла. Інсайдери повідомляють, що тіло Джорджини вже доставили до Великої Британії, де її незабаром поховають.

До слова, після смерті у жінки залишився син-підліток, а також чоловік, з яким вона одружилася місяць тому.

Що відомо про Джорджину Купер

Модель розпочала свою кар'єру ще у дитинстві. Вперше вона взяла участь в конкурсі краси у 13 років. Справжню популярність Купер принесли зйомки у кліпі Bon Jovi, коли їй було 15 років. Після цього вона почала брати участь у модних показах відомих світових брендів, а також з'являтися на обкладинках журналів.

Джорджина неодноразово була обличчям рекламних кампаній різних брендів. Вона з'являлася на подіумах у колекціях одягу від McQueen, Burberry, Stella McCartney, Armani і Versace. Однак приблизно 14 років тому знаменитість завершила модельну кар'єру та присвятила себе вихованню сина.

Нагадаємо, раніше у Грузії вбили найвідомішу трансгендерну модель. Кесарія Абрамідзе померла від численних ножових поранень.

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