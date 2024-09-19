Кесарія Абрамідзе померла від численних ножових поранень.

Найвідомішу у Грузії трансгендерну модель Кесарію Абрамідзе жорстоко вбили 18 вересня її будинку. Жінці нанесли численні ножові поранення, які були несумісні з життям.

Видання Interpress News з посиланням на грузинське МВС повідомило, що правоохоронці заарештували 26-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 37-річної моделі. За даними міністерства, ймовірною причиною вбивства стала сварка. На міці злочину знайшли ніж. Підозрюваному може загрожувати від від 16 до 20 років за ґратами.

"Співробітники Управління поліції МВС Тбілісі в результаті оперативних та слідчих дій затримали Б.Й., 1998 року народження, за обвинуваченням в умисному вбивстві, вчиненому при обтяжуючих обставинах з особливою жорстокістю за ознакою статі. Злочин карається від 16 до 20 років або довічним позбавленням волі", – йдеться в заяві МВС.

Відео дня

У виданні Pirveli додали, що обвинуваченого затримали в аеропорту, коли він намагався покинути країну. За попередніми даними експертів, моделі нанесли 50 ножових поранень.

До слова, у вівторок, 17 вересня грузинський парламент видав указ про заборону "ЛГБТ-пропаганди" і зміни статті. Відповідно до закону у країні заборонені одностатеві шлюби та всиновлення дітей людьми нетрадиційної орієнтації. Ба більше, в Грузії відтепер не можна змінювати стать шляхом операції та свої дані про стать в документах.

Про Абрамідзе відомо те, що вона ще 10 років здійснила трансгендерний перехід і стала жінкою. У 2018 році Кесарія представляла Грузію на конкурсі краси Miss Trans Star International в Іспанії. Вона була також блогеркою і в Instagram на неї було підписано пів мільйона людей.

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро розповіла про свою алкогольну залежність. Зірка поділилася власним досвідом боротьби із залежністю.

Вас також можуть зацікавити новини: