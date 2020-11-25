Пластичний хірург Едгар Камінський розійшовся зі своєю коханою Ольгою Богатою.
Читайте такожМеган Маркл зізналася, що у неї був викидень
Відомо, що до відносин з Ольгою Едгар був одружений на співачці Славі Камінській. У пари двоє дітей, але це не завадило їм розлучитися.
За словами Ольги, вони перебували у відносинах рік, але вирішили залишитися друзями.
"Ми прийшли до непростого рішення для нас двох - завершити відносини. Я вдячна Едгару за досвід моєї душі, яскраві емоції і багато щасливих миттєвостей. Добре, коли відносини закінчуються без ілюзій і обманів. Коли ми їх завершили, нам стало легше, а наша дружба зміцніла", - сказала Богата.
Також вона зазначила, що у них була закоханість, але, на жаль, вона не переросла в кохання.
"Десь в глибині душі зародилося відчуття: щось в наших відносинах пішло не так. Поступово стало приходити розуміння, що в наших серцях так і не народилася любов, та сама, яка дарує щастя не в момент, а назавжди, навічно", - написала дівчина в Instagram.
Інші новини УНІАН:
- "Любов трансформується": Слава Камінська показала, як цілується з екс-чоловіком
- "Суцільна ніжність": Славу Камінську запідозрили у возз'єднанні з екс-чоловіком
- Слава Камінська завела чоловіка після важкого розлучення
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram