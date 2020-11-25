Пластичний хірург зустрічався з Богатою рік.

Пластичний хірург Едгар Камінський розійшовся зі своєю коханою Ольгою Богатою.

Читайте такожМеган Маркл зізналася, що у неї був викидень

Відомо, що до відносин з Ольгою Едгар був одружений на співачці Славі Камінській. У пари двоє дітей, але це не завадило їм розлучитися.

За словами Ольги, вони перебували у відносинах рік, але вирішили залишитися друзями.

"Ми прийшли до непростого рішення для нас двох - завершити відносини. Я вдячна Едгару за досвід моєї душі, яскраві емоції і багато щасливих миттєвостей. Добре, коли відносини закінчуються без ілюзій і обманів. Коли ми їх завершили, нам стало легше, а наша дружба зміцніла", - сказала Богата.

Також вона зазначила, що у них була закоханість, але, на жаль, вона не переросла в кохання.

"Десь в глибині душі зародилося відчуття: щось в наших відносинах пішло не так. Поступово стало приходити розуміння, що в наших серцях так і не народилася любов, та сама, яка дарує щастя не в момент, а назавжди, навічно", - написала дівчина в Instagram.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН