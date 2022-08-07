Хлопець помер два роки тому після тривалої боротьби з онкологією.

7 серпня 2019 року помер молодший син українського співака Віктора Павліка - Павло. Екс-дружина і мати Лариса Созаєва в пам'ять про дитину сьогодні поділилася своїми думками.

"Сьогодні два роки без Пашеньки... Чи є життя після смерті? Я вірю, що так! Чи є життя після втрати єдиного сина? На жаль, так! Чи покарання це небесне? Я вірю, що ні! Бог допустив смерть свого єдиного сина на хресті, тому що він виконав своє призначення! Напевно, і мій син його виконав. Так само, як зараз військові виконують свою місію на землі і йдуть на небо, в краще життя, зробивши все, що від них залежало", - написала Лариса на своїй сторінці в Facebook.

Жінка зізналася, що після того, як її єдина дитина пішла з життя, вона дуже сильно змінилася.

"Після смерті рідної душі ми не залишаємося колишніми, а ростемо духовно, хоча здається, крила у нас забрали, але замість цього прив'язали камені до ніг, все ж сенс в цьому є. Але знати нам не дано. Поки. Ось, у що я вірю!", - додала Лариса Созаєва.

Нагадаємо, в серпні 2018 року стало відомо, що у Павла Павліка відмовили ноги. Тоді хлопцеві зробили МРТ, за підсумками якого лікарі приголомшили - у нього саркома, рак хребта. На жаль, майже 20 курсів хіміотерапії не дали очікуваного результату і в 2020 році він пішов з життя.

Також УНІАН писав, молода дружина Віктора Павліка заінтригувала другою вагітністю.

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