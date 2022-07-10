Нещодавно подружжя відзначило перший день народження своєї єдиної спільної дитини.

Блогер і концертний директор Віктора Павліка Катерина Репяхова ввела фанатів в ступор. Спочатку вона поскаржилася на болі в грудях. Підписники припустили, що це може бути через другу вагітність. Катя не заперечує це і припустила, що їй слід перевірити цю версію.

Про це вона написала в Instagram-stories.

Відзначимо, що нещодавно вона також породила чутки про розлучення з артистом. Попри те, що у себе в блозі, на який підписані понад 160 тисяч людей, вона транслює сімейну ідилію, Репяхова попросила порадити їй хорошого адвоката, який спеціалізується на розлученнях.

Фанати припустили, що і ця пара може заявити про те, що вони розходяться.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік та його молода дружина показали, як привітали сина в перший день народження.

Також нещодавно УНІАН розповів про п'ять найгучніших зіркових розлучень за час війни.

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