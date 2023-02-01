Він не зміг стримати емоцій.

Американський співак Марк Ентоні одружився на своїй коханій, парагвайській фотомоделі Наді Феррейрі. Церемонія відбулася 28 січня в художньому музеї Переса в Маямі.

На святкування прийшли не тільки рідні та друзі пари, а й знаменитості. Серед гостей були Девід Бекхем, Сальма Хайєк та багато інших.

Найбільш зворушливим моментом на весіллі було те, що Марк розплакався, побачивши свою кохану в розкішній білій сукні.

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Він стояв біля вівтаря, а Надя йшла до нього під руку з батьком. Дівчина ж має дуже щасливий вигляд.

Зазначимо, Марку Ентоні 54 роки, а Наді Феррейрі - 23. Це ще раз доводить, що коханню всі віки покірні.

Особисте життя Марка Ентоні

Раніше Марк Ентоні був одружений з Джей Ло. У шлюбі у них народилися двійнята. Це була одна з найміцніших пар у Голлівуді, тому новина про їхній розрив сколихнула всіх шанувальників.

Подейкують, що причиною розлучення стало те, що Ентоні хотів переїхати в Нью-Йорк, а Лопес планувала залишитися жити в Малібу. Однак все ж Лопес зважилася на переїзд, але Марка дратувало те, що з ними жила його теща - мама співачки. А Дженніфер в свою чергу не давало спокою, що Ентоні намагається все контролювати.

У 2022 році Джей Ло повідомила про весілля зі своїм ексом Беном Аффлеком. А зараз і Ентоні одружився.

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