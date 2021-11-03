Анна Дзюба неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів.

Українська співачка, екс-солістка групи Artik & Asti Анна Дзюба в інтерв'ю Ксенії Собчак розповіла, що робила кілька пластичних операцій.

Так, в юнацтві дівчина соромилася маленьких грудей, тому ще в 16 років запланувала зробити маммопластику. Першу операцію дівчина зробила три роки тому.

За її словами, маммопластика - це не єдине хірургічне втручання в її тіло. Зірка також збільшила собі сідниці. При чому вона не вставляла імпланти, а лікарі їй просто перекачали жир з інших частин тіла.

Читайте такожЛеді Гага топлес знялася в провокаційній фотосесії для VOGUEДзюба також розповіла, що обидві операції перенесла досить легко. Попри тривалий період відновлення у Анни все швидко зажило.

"У компресійній білизні місяць. У тебе на попі дірка вирізається, щоб ти в туалет ходила. І між ніг така ж дірка є. Вона дуже велика", - сказала вокалістка.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Анна Дзюба покинула групу Artik & Asti. Ймовірно, вона займеться сольною кар'єрою, а Артем Умрихін продовжить виступати, але вже з іншою вокалісткою.

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Автор: Діана Могилєвич