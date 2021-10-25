Ігор Присяжнюк також розповів про своє ставлення до Злати Огнєвіч.

Екс-учасник другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Ігор Присяжнюк в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів не тільки про своє ставлення до головної героїні Злати Огнєвіч, а й про те, кого бачить у фіналі шоу.

За словами Ігоря, він давно хотів познайомитися зі Златою, бо вона здалася йому досить цікавою дівчиною. Тому він прийшов на проект, але покинув його після другого випуску.

"Звичайно, я звертав увагу на Злату і раніше, ще до проекту. Стежив за творчістю, але завжди хотілося познайомитися ближче", - сказав Ігор.

Відзначимо, на проекті "Холостячка" стало відомо, що Ігор вже не перший раз шукав своє кохання саме на телебаченні. Це дало привід Златі задуматися.

Читайте такожДружина Гордона блиснула апетитними стегнами в міні-сукні і золотих ботфортах"Я дійсно вірю, що на таких реаліті є шанс знайти своє кохання. А що стосується участі в різних проектах... Кожен проект унікальний по-своєму, так чому б не використати свій шанс?",- додав Ігор.

Також він сказав, що у фіналі бачить двох претендентів на серце "Холостячки" - Романа Свечкоренка та Дмитра Шевченка. Відзначимо, що в останньому випуску шоу Злата відправила додому Романа, але сказала, що чекатиме на нього на проекті, коли він офіційно розлучиться зі своєю дружиною.

Нагадаємо, одразу два фаворити Злати пішли у шостому випуску шоу "Холостячка".

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Автор: Діана Могилєвич