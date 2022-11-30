Він був головним героєм усіх попередніх частин.

Російський актор і телеведучий Іван Ургант не зніматиметься в дев'ятій частині фільму "Елки". Таке рішення прийняв новий продюсер проекту Євген Кулик.

Також в картині не буде Сергія Свєтлакова, який, хоч і мовчить про війну, або, як її називають в Росії, "спецоперації", але довгі роки критикував Путіна і говорив, що не голосував за нього.

Ось як Іван Ургант прокоментував своє вигнання з "Елки-9":

Відео дня

"Чесно скажу, тільки що дізнався від вас, що я не знімаюся в цьому році в "Елках". Буду зараз намагатися з'ясувати, що робити. Поставлений в дивну і незручну ситуацію. Я сподівався, що, можливо, ще знімуся, але, мабуть, вже ні. Євген Кулик перекреслив всі мої плани. Мабуть, в кришку труни моєї блискучої акторської кар'єри увігнаний останній цвях, і на ньому видряпано "Євген Кулик".

Що Ургант говорив про війну в Україні

Зазначимо, що 24 лютого 2022 року Іван Ургант зробив у себе в блозі публікацію зі словами: "Страх і біль. Ні війні". В ілюстрації він додав чорний квадрат.

Після цього Телеграм-канал Ксенії Собчак "Кровавая барыня" повідомляв, що надійшла вказівка закрити програму "Вечірній Ургант". Сам Іван покинув Росію, заявивши, що їде у відпустку.

Нагадаємо, раніше Потап заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну йому дзвонив Ургант і зі сльозами просив вибачення за свою країну. Але російський телеведучий на це відреагував і заявив, що це брехня.

Вас також можуть зацікавити новини: