Вони були разом більше 20 років.

Іспанський співак Енріке Іглесіас після 20 років стосунків з російською тенісисткою Анною Курніковою все ж освідчився їй. Про це розповів його старший брат Хуліо Іглесіас на шоу Sonsoles Oneg.

За його словами, Енріке таємно зіграв весілля з Курніковою незважаючи на те, що вони багато років не планували вступати в офіційний шлюб. Навіть троє спільних дітей ніяк не впливали на їхнє рішення.

Сам співак і його дружина ніяк не коментують цю новину. Вони намагаються триматися подалі від папараці і не розповідають про своє особисте життя.

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Варто відзначити, що Іглесіас і Курнікова познайомилися в 2001 році на зйомках кліпу артиста. Подейкують, що іскра між ними відразу ж пробігла, а вже через рік вони разом з'явилися на одній з музичних премій.

Уже в 2017 році у пари народилися близнюки Ніколас і Люсі, а незабаром Курнікова народила ще одну дочку Мері.

Чим Енріке Іглесіас займається зараз

Незважаючи на те, що кілька років тому він почав замислюватися про завершення музичної кар'єри, він все ж продовжив виступати. За останній час він побував з концертами в Мексиці, Румунії, Албанії та інших країнах.

Шанувальники із захопленням його зустрічають. До того ж він неодноразово цілувався і обіймався зі своїми фанатками.

А ось його дружина більше часу приділяє сім'ї і дітям. Варто відзначити, що в соцмережах вона часто показує їхні спільні фото, а ось що вона думає про повномасштабне вторгнення Росії в Україну - невідомо. Курнікова мовчить про велику війну.

Нагадаємо, раніше Енріке Іглесіас пристрасно поцілувався з фанаткою прямо на концерті.

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