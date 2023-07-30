Артист стверджує, що усе це - "прикол".

Вокаліст Микита Прилуцький, який раніше писав зіркам і пропонував їм участь у "благодійному" концерті, відхрестився від скандального заходу. Після того як в бесіді з журналісткою УНІАН артист заявив, що не є організатором заходу, він написав, що це все було пранком.

"Це був прикол. Пранк. Ніякого заходу немає. Я шоумен, це такий пранк був для Тік-току", - заявив Прилуцький.

Крім цього, він стверджує, що займається благодійністю. За словами артиста, він "всю війну допомагав сім'ям". Для підтвердження співак відправив декілька фото, на яких він позує поруч з людьми і пакетами.

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Нагадаємо, раніше Прилуцький заявляв, що концерт дійсно планується. Він стверджував, що не є організатором заходу. Крім цього, вокаліст в грубій формі відмовився розкривати деталі.

До цього Прилуцький говорив, що співак Олег Скрипка стане хедлайнером заходу. Однак в команді артиста всю цю інформацію спростували. Крім цього, представники Скрипки пригрозили судом.

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