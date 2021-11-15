Співачка допомогла шанувальнику влаштувати цей сюрприз.

14 листопада на телеканалі CBS показали концерт британської співачки Адель. Під час концерту зірка попросила глядачів у залі затамувати мовчання, оскільки готується якийсь сюрприз.

Так, на сцену вийшов фанат Адель разом зі своєю дівчиною Ешлі, у якої були зав'язані очі. Потім молодий чоловік допоміг своїй коханій зняти пов'язку, став на одне коліно і освідчився їй.

Для Ешлі це було повною несподіванкою, але вона радісно відповіла "так". Після її згоди на сцену вийшла Адель, вона обійняла щасливих закоханих і привітала їх з такою радісною подією в житті. Також Адель вирішила зробити їм подарунок і від себе. Співачка попросила залишитися їх на концерті і зайняти місця в першому ряду, там де зазвичай сидять знаменитості.

Нагадаємо, раніше Адель нарешті випустила новий кліп. Композиція Easy On Me одразу підкорила серця фанів.

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Автор: Діана Могилєвич