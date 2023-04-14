Співачка приховує інформацію про свою вагітність, проте шанувальники стверджують, що розгадали таємницю.

У мережі розсекретили стать другої дитини вагітної співачки Ріанни. Фанати уважно стежать за життям зірки, їм "допомагають" журналісти, які постійно переслідують барбадоську артистку.

Так, в одному з фан-акаунтів Ріанни з'явилися нові фото. Папараці "зловили" співачку під час шопінгу. Вона вирушила за покупками разом зі своїм обранцем - музикантом ASAP Rocky. На одному зі знімків видно, що зірка купує дитячі речі.

Судячи з усього, Ріанна активно готується до поповнення. В руках співачки можна помітити боді рожевого кольору. Через це шанувальники вирішили, що Ріанна чекає на дівчинку. Цю новину "підхопили" зарубіжні ЗМІ. Однак чи так це насправді - залишається загадкою.

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Співачка вміло тримає інтригу. Навіть про свою другу вагітність вона оголосила лише через кілька місяців, вона приховувала радісну новину максимально довго. До цього мало хто підозрював, що Ріанна знову чекає на дитину. Фанати були в захваті, коли побачили співачку на "Супербоулі", де вона показала всім свій кругленький животик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вагітну співачку Ріанну намагався атакувати фанат. Неадекват хотів покликати зірку заміж, для цього він намагався пробратися в її будинок.

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