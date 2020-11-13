Серце співака не витримало серію складних операцій, які йому проводили протягом останніх двох тижнів.

У четвер, 12 листопада, стало відомо про смерть українського співака і зірки талант-шоу Філіпа Левшина. Артисту було 28 років.

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Про це на сторінці в Facebook повідомив піар-фахівець Андрій Царенок.

Серце співака не витримало серії складних операцій, які йому проводили протягом останніх двох тижнів.

"Він був талановитим автором, співаком, шоуменом, багато хто його знав за телевізійними проектами. Думаю у багатьох з ним тільки хороші асоціації. Кілька років тому ми йому вже допомогли, витягли його з того світу, але цього разу підступний панкреатит все ж переміг", - написав Царенок.

Філіп народився 8 жовтня 1992 року в Києві. З 2010 по 2015 навчався в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Філіп Левшин брав участь у кастингу пісенного талант-шоу "Х-фактор" в 2011 році. Музикант відзначився тим, що після відмови послав суддів і звукорежисера.

Левшин є автором пісень таких російських виконавців, як Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, МакЅим, Мітя Фомін та інші.

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Автор: УНІАН