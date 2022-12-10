Артисти переконані, що в разі чергового виграшу українського учасника світова спільнота може стверджувати, що це через поблажки на тлі війни.

Дует Tember Blanche, який вийшов у фінал Нацвідбору на Євробачення, дав ексклюзивне інтерв'ю УНІАН. Артисти розповіли, чого побоюються на даний момент:

"Ми думаємо, що можуть виникнути проблеми з голосуванням на Нацвідборі, адже світло вимикається, немає зв'язку. Тобто люди можуть не мати можливості віддати голос за фаворита".

Учасники музичного колективу Олександра Ганапольська та Владислав Лагода переконані, що цього року не йдеться про конкуренцію між артистами на Нацвідборі, оскільки найголовніша мета - ще раз заявити про Україну на весь світ.

Вони припускають, що у разі повторної перемоги нашої країни можуть говорити про те, що це через війну.

"Що стосується самого Євробачення, то ні для кого не секрет, що це політичний конкурс, але досить наївно розраховувати на перемогу другий рік. Втім, на нашу думку, Україна може увійти в топ-10", - говорить дует.

Відзначимо, що на даний момент відома дата проведення фіналу Нацвідбору - це 17 грудня. Захід проведуть у Києві. З метою безпеки, його вирішили організувати в укритті. Однак точну локацію не розголошують.

"Ми вважаємо, що це дуже логічно і правильно, адже ви бачите, що відбувається. Ніхто навіть не називає місце, де проходитиме Нацвідбір. Ця інформація повинна залишатися конфіденційною до дня фіналу, щоб не було якихось неприємних ексцесів. А якби у нас вирішили проводити Євробачення, неможливо було б приховати", - кажуть музиканти.

Tember Blanche – "Я вдома"

Нагадаємо, у 2022 році на Євробаченні переміг український гурт Kalush Orchestra. Попри цей тріумф, пісенний конкурс наступного року вирішили провести на території країни, що посіла друге місце - у Великій Британії. Таке рішення міжнародного мовника EBU пов'язане з повномасштабною війною, яку Росія розв'язала на території України.

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